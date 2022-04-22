Об'єднаний штаб військової допомоги Україні діє в Штутгарті — NYT

До роботи оперативного центру координування залучено представників 14 країн світу.
У німецькому Штутгарті діє координаційний центр з допомоги Україні на базі Європейського командування Збройних сил США.
Про це повідомляє The New York Times.
Для роботи в оперативному центрі координування зусиль військової допомоги Україні представники 14 країн, зокрема України, направили офіцерів зв’язку.
Оперативна група в Штутгарті приймає запити від уряду в Києві та організовує доставку зброї та припасів з різних країн, повідомив виданню один із чиновників.
Раніше про існування такого центру не повідомлялося.
Нагадаємо, президент США Джо Байден у четвер, 21 квітня, оголосив про новий пакет військової допомоги Україні у розмірі 800 мільйонів доларів. Цей пакет включатиме артилерійські системи, гаубиці та боєприпаси до них, тактичні дрони.
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