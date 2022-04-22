Санкції Кремля: Марку Цукербергу та Камалі Гарріс заборонили в’їзд до Росії

Загалом МЗС РФ запровадило додаткові персональні санкції щодо 29 громадян США.

У Росії розширили перелік персональних санкцій щодо американських громадян. Загалом 29 американцям заборонено в’їзд до РФ. Серед них - засновник компанії Meta (Facebook) Марк Цукерберг та віцепрезидентка США Камала Гарріс.

У четвер, 21 квітня, відповідний перелік було опубліковано на сайті міністерства закордонних справ РФ.

У такий спосіб у Кремлі відповіли на антиросійські санкції США, які постійно розширюються і під які, як сказано у повідомленні російського зовнішньополітичного відомства, “адміністрація Джо Байдена підводить усе більшу кількість громадян РФ — як офіційних осіб, так і членів їхніх сімей”.

До російського санкційного списку зокрема потрапили віцепрезидентка США Камала Гарріс та її чоловік Даґлас Емгофф, заступник міністра оборони, офіційний представник Міністерства оборони США Джон Кірбі, співзасновник і голова ради директорів компанії Meta Марк Цукерберг та головний виконавчий директор соціальної мережі LinkedIn Раян Росланські.

У стоп-листі російського МЗС також значаться голова Bank of America Байан Мойніхан, перший заступник міністра оборони США Кетлін, керівник апарату Білого дому Роналд Кляйн, офіційний представник Держдепу США Нед Прайс, помічник міністра охорони здоров'я Рейчел Левін ті інші.

Прес-секретар міністерства дипломатії США Нед Прайс у четвер пожартував перед ЗМІ, що для нього честь бути включеним до списку урядовців та інших громадян США, яким Москва заборонила в'їзд на територію Росії.

"Я повинен сказати, що для мене велика честь — гнівити уряд, який обманює власний народ, катує своїх сусідів і намагається створити світ, з якого він виганяє свободу", — сказав Прайс.

Нагадаємо, раніше міністерство закордонних справ РФ заборонило прем'єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону відвідувати територію країни.

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