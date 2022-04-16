Борису Джонсону та уряду Великої Британії заборонили в’їзд до Росії

Борису Джонсону та уряду Великої Британії заборонили в’їзд до Росії

Москва звинуватила Лондон у розв’язанні інформаційно-політичної кампанії.

Міністерство закордонних справ РФ заборонило прем'єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону відвідувати територію країни.

Про це йдеться у заяві російського МЗС.

Крім Джонсона, відвідувати РФ заборонили багатьом членам його кабінету та колишньому прем'єру Терезі Мей.

"Даний крок здійснений у відповідь на розв'язання Лондоном інформаційно-політичної кампанії, спрямованої на міжнародну ізоляцію Росії, створення умов для стримування нашої країни та удушення вітчизняної економіки", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, до Росії тепер не зможуть в’їхати:

прем'єр-міністр Борис Джонсон

заступник прем'єр-міністра, міністр юстиції Домінік Рааб

міністр закордонних справ Ліз Трас

міністр оборони Бен Уоллес

міністр транспорту Грант Шаппс

міністр внутрішніх справ Пріті Пател

міністр фінансів Ріші Сунак

міністр підприємництва, енергетики та промислової стратегії Квазі Квартенг

міністр цифровізації, культури, ЗМІ та спорту Надін Дорріс

заступник міністра оборони Джеймс Гіпі

перший міністр Шотландії Нікола Стерджен

генеральний прокурор Англії та Уельсу Суелла Браверман

депутат парламенту від Консервативної партії, колишня прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей

Нагадаємо, під час візиту до Києва прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон пообіцяв постачання Україні обладнання, технологій, ноухау та розвідданих. А також - нову військову допомогу, що включає бронетехніку та протикорабельну зброю.

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