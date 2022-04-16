Борису Джонсону та уряду Великої Британії заборонили в’їзд до Росії

Москва звинуватила Лондон у розв’язанні інформаційно-політичної кампанії.
Міністерство закордонних справ РФ заборонило прем'єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону відвідувати територію країни.
Про це йдеться у заяві російського МЗС.
Крім Джонсона, відвідувати РФ заборонили багатьом членам його кабінету та колишньому прем'єру Терезі Мей.
"Даний крок здійснений у відповідь на розв'язання Лондоном інформаційно-політичної кампанії, спрямованої на міжнародну ізоляцію Росії, створення умов для стримування нашої країни та удушення вітчизняної економіки", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, до Росії тепер не зможуть в’їхати:
- прем'єр-міністр Борис Джонсон
- заступник прем'єр-міністра, міністр юстиції Домінік Рааб
- міністр закордонних справ Ліз Трас
- міністр оборони Бен Уоллес
- міністр транспорту Грант Шаппс
- міністр внутрішніх справ Пріті Пател
- міністр фінансів Ріші Сунак
- міністр підприємництва, енергетики та промислової стратегії Квазі Квартенг
- міністр цифровізації, культури, ЗМІ та спорту Надін Дорріс
- заступник міністра оборони Джеймс Гіпі
- перший міністр Шотландії Нікола Стерджен
- генеральний прокурор Англії та Уельсу Суелла Браверман
- депутат парламенту від Консервативної партії, колишня прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей
Нагадаємо, під час візиту до Києва прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон пообіцяв постачання Україні обладнання, технологій, ноухау та розвідданих. А також - нову військову допомогу, що включає бронетехніку та протикорабельну зброю.
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