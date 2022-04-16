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Борису Джонсону та уряду Великої Британії заборонили в’їзд до Росії

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Борису Джонсону та уряду Великої Британії заборонили в’їзд до Росії

Associated Press

Москва звинуватила Лондон у розв’язанні інформаційно-політичної кампанії.

Міністерство закордонних справ РФ заборонило прем'єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону відвідувати територію країни.

Про це йдеться у заяві російського МЗС. 

Крім Джонсона, відвідувати РФ заборонили багатьом членам його кабінету та колишньому прем'єру Терезі Мей.  

"Даний крок здійснений у відповідь на розв'язання Лондоном інформаційно-політичної кампанії, спрямованої на міжнародну ізоляцію Росії, створення умов для стримування нашої країни та удушення вітчизняної економіки", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, до Росії тепер не зможуть в’їхати:

  • прем'єр-міністр Борис Джонсон
  • заступник прем'єр-міністра, міністр юстиції Домінік Рааб
  • міністр закордонних справ Ліз Трас
  • міністр оборони Бен Уоллес
  • міністр транспорту Грант Шаппс
  • міністр внутрішніх справ Пріті Пател
  • міністр фінансів Ріші Сунак
  • міністр підприємництва, енергетики та промислової стратегії Квазі Квартенг
  • міністр цифровізації, культури, ЗМІ та спорту Надін Дорріс
  • заступник міністра оборони Джеймс Гіпі
  • перший міністр Шотландії Нікола Стерджен
  • генеральний прокурор Англії та Уельсу Суелла Браверман
  • депутат парламенту від Консервативної партії, колишня прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей

Нагадаємо, під час візиту до Києва прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон пообіцяв постачання Україні обладнання, технологій, ноухау та розвідданих. А також - нову військову допомогу, що включає бронетехніку та протикорабельну зброю.

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