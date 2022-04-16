Борису Джонсону и правительству Великобритании запретили въезд в Россию

Москва обвинила Лондон в решении информационно-политической кампании.
Министерство иностранных дел РФ запретило премьер-министру Великобритании Борису Джонсону посещать территорию страны.
Об этом говорится в заявлении российского МИД.
Кроме Джонсона, посещать РФ запретили многим членам его кабинета и бывшему премьеру Терезе Мэй.
"Данный шаг предпринят в ответ на решение Лондоном информационно-политической кампании, направленной на международную изоляцию России, создание условий для сдерживания нашей страны и удушение отечественной экономики", — говорится в сообщении.
В частности, в Россию теперь не смогут въехать:
- премьер-министр Борис Джонсон
- заместитель премьер-министра, министр юстиции Доминик Рааб
- министр иностранных дел Лиз Трасс
- министр обороны Бен Уоллес
- министр транспорта Грант Шаппс
- министр внутренних дел Прити Пател
- министр финансов Риши Сунак
- министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Квази Квартенг
- министр цифровизации, культуры, СМИ и спорта Надин Доррис
- заместитель министра обороны Джеймс Хиппи
- первый министр Шотландии Никола Стерджен
- генеральный прокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман
- депутат парламента от Консервативной партии, бывшая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
Напомним, во время визита в Киев премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал поставку Украине оборудования, технологий, ноухау и разведданных. А также — новая военная помощь, включающая бронетехнику и противокорабельное оружие.
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