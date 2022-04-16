Борису Джонсону и правительству Великобритании запретили въезд в Россию

Борису Джонсону и правительству Великобритании запретили въезд в Россию

Москва обвинила Лондон в решении информационно-политической кампании.

Министерство иностранных дел РФ запретило премьер-министру Великобритании Борису Джонсону посещать территорию страны.

Об этом говорится в заявлении российского МИД.

Кроме Джонсона, посещать РФ запретили многим членам его кабинета и бывшему премьеру Терезе Мэй.

"Данный шаг предпринят в ответ на решение Лондоном информационно-политической кампании, направленной на международную изоляцию России, создание условий для сдерживания нашей страны и удушение отечественной экономики", — говорится в сообщении.

В частности, в Россию теперь не смогут въехать:

премьер-министр Борис Джонсон

заместитель премьер-министра, министр юстиции Доминик Рааб

министр иностранных дел Лиз Трасс

министр обороны Бен Уоллес

министр транспорта Грант Шаппс

министр внутренних дел Прити Пател

министр финансов Риши Сунак

министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Квази Квартенг

министр цифровизации, культуры, СМИ и спорта Надин Доррис

заместитель министра обороны Джеймс Хиппи

первый министр Шотландии Никола Стерджен

генеральный прокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман

депутат парламента от Консервативной партии, бывшая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

Напомним, во время визита в Киев премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал поставку Украине оборудования, технологий, ноухау и разведданных. А также — новая военная помощь, включающая бронетехнику и противокорабельное оружие.

Читайте также: