США хотят, чтобы Украина выиграла – Пентагон

Кирби отметил, что битва на Донбассе будет долгой и кровавой.

Соединенные штаты Америки хотят, чтобы Украина выиграла в войне против российского агрессора.

Об этом 12 апреля на брифинге сказал помощник министра обороны США и пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Важно помнить, что украинцы воюют за Донбасс уже более 8 лет. И они продолжают сражаться за эту часть Украины. Президент Зеленский очень четко отметил, что не отдаст ни одной украинской территории. У нас нет ясного видения того, что россияне планируют сделать в ближайшие дни, где собираются продвинуться. Поэтому скажу в более общих чертах. Мы считаем, что россияне все еще имеют подавляющее большинство собранной ими боевой мощи за период осень-зима перед их вторжением. Они собрали более сотни боевых батальонов, десятки и десятки боевых самолетов, более тысячи танков. И мы все еще думаем, что в общем-то они все еще имеют подавляющее большинство всего этого. То есть, они имеют много огневой силы", — пояснил Кирби.

Представитель Пентагона добавил, что россияне не достигли своих стратегических целей в Киеве, вокруг Чернигова и в целом на Севере.

"И даже на Юге, где они добились каких-то ранних успехов, украинцы выталкивают их обратно. И они там так и застряли. Сейчас они фокусируются преимущественно на Донбассе. И мы уже видим ранние признаки того, что они перебрасывают свои основные силы и концентрируют их на Донбассе. Вы слышали, что сказал генерал Милли: сейчас россияне попытаются собрать все свои силы и сконцентрировать на географически меньшей территории Донбасса, чем раньше они пытались это сделать сразу на трех направлениях, поэтому на Донбассе все может быть гораздо более интенсивным, кровавым и долгим. Однако мы не знаем, будут ли они успешными. Но даже несмотря на это, украинцы продолжают бороться. Именно поэтому мы в США делаем все, что можем, чтобы ускорить и расширить объем военной помощи Украине", — сказал Кирби.

Также отвечая на вопрос ТСН.ua о судьбе законопроекта по ленд-лизу от США для Украины, член Палаты представителей от штата Колорадо Джейсон Кроу сказал: "Документ все еще проходит Сенат. Палата представителей сейчас не работает на округах. Мы сейчас ездим, встречаемся с глазу на глаз с нашими друзьями и партнерами, чтобы услышать, какая помощь действительно нужна. И когда мы вернемся, будем работать над тем, чтобы утвердить и увеличить эту помощь. За несколько недель мы будем рассматривать этот закон и будем продвигать его к принятию. Воможно - принятию существенно подобного ему. Я лично верю, что последующее развертывание военной поддержки США должно поступить в виде программы ленд-лиза. Так как сейчас этот законопроект проходит Сенат, я буду продвигать его принятие".

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