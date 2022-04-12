Переговоры проходят крайне тяжело, Россия пытается публично давить на их процесс — Подоляк

Несмотря на всю сложность, переговоры между сторонами продолжаются, говорит Подоляк.

Переговоры украинской делегации с российской проходят очень сложно. Россия применяет свою тактику публичного давления на процесс переговоров.

Об этом в комментарии "УП" сказал член украинской переговорной группы, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Если коротко: переговоры проходят крайне тяжело. Онлайн в рабочих подгруппах. Но проходят. Понятно, что эмоциональный фон сегодня в переговорном процессе тяжелый", — сказал он.

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По его словам, несмотря на всю сложность переговоров, украинская делегация продолжает стоять на своих позициях.

"Понятно, что украинская делегация работает исключительно в рамках, являющихся проукраинскими и прозрачными. Понятно также, что российская сторона придерживается своей традиционной тактики публично давить на переговорный процесс, в том числе за счет определенных публичных заявлений", — сказал Подоляк.

Напомним, сегодня 12 апреля президент РФ Владимир Путин провел трехчасовую встречу с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко и сообщил, что обсудил с ним формирование единого оборонного пространства обоих государств. Российский президент также отметил, что так называемая спецоперация в Украине будет продолжаться до полного завершения и достижения целей, поставленных в самом начале. По его словам, после встречи в Стамбуле и зверств россиян в Буче переговоры с Украиной снова зашли в тупик.

По словам военного эксперта Олега Жданова, вероятно, Путин и Лукашенко встречаются для того, чтобы привлечь белорусскую армию к войне против Украины.

К слову, в НАТО считают, что вторая стадия войны в Украине неизбежна. Заместитель генсека Альянса Мирча Джоане выразил мнение, что Россия однозначно возобновит свое наступление в Украине, и этот второй этап будет более ширим и кровавым.

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