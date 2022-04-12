Путин с Лукашенко три часа обсуждали "будущие учения и оборонное пространство"

Переговоры Путина и Лукашенко проходили на космодроме "Восточный".
В России прошла встреча президента РФ Путина и его коллеги из Беларуси. За несколько часов они обсуждали оборонные проекты.
Об этом сообщает "Украинская правда".
Владимир Путин заявил, что обсудил с Александром Лукашенко формирование единого оборонного пространства России и Беларуси, вопросы безопасности и планы военных учений.
Встреча длилась около трех часов.
Напомним, что российский диктатор Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко вероятно встречаются для того, чтобы привлечь белорусскую армию к войне против Украины. Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов.
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