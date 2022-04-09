Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Оккупанты атакуют украинских пограничников дронами-камикадзе

Дата публикации
Просмотры
3329
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Оккупанты атакуют украинских пограничников дронами-камикадзе

Фото: ГНСУ

Защитникам Украины удалось сбить два дрона.

Оккупанты в Луганской области атаковали украинских пограничников. использовав дроны камикадзе.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Двое украинских пограничников огнем из стрелкового оружия уничтожили беспилотник самолетного типа, который атаковал их позиции. Через несколько минут еще один дрон-камикадзе атаковал позицию, где в то время не было военнослужащих", — сообщают в ГНСУ.

Отмечается, что никто из пограничников не пострадал.

Напомним, что в Ольховке Харьковского района бойцы 92 бригады обнаружили яму с трупами российских военных.

Читайте также:

Следующая публикация