Оккупанты атакуют украинских пограничников дронами-камикадзе

Защитникам Украины удалось сбить два дрона.

Оккупанты в Луганской области атаковали украинских пограничников. использовав дроны камикадзе.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Двое украинских пограничников огнем из стрелкового оружия уничтожили беспилотник самолетного типа, который атаковал их позиции. Через несколько минут еще один дрон-камикадзе атаковал позицию, где в то время не было военнослужащих", — сообщают в ГНСУ.

Отмечается, что никто из пограничников не пострадал.

Напомним, что в Ольховке Харьковского района бойцы 92 бригады обнаружили яму с трупами российских военных.

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