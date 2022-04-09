Окупанти атакують українських прикордонників дронами-камікадзе

Захисникам України вдалося збити два дрони.

Окупанти на Луганщині атакували українських прикордонників. використавши дрони камікадзе.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Двоє українських прикордонників вогнем зі стрілецької зброї знищили безпілотник літакового типу, який атакував їхні позиції. Через декілька хвилин ще один дрон-камікадзе атакував позицію, де на той час не було військовослужбовців", - повідомляють у ДПСУ.

Зазначається, що ніхто з прикордонників не постраждав.

Нагадаємо, що у Вільхівці Харківського району бійці 92 бригади знайшли яму з трупами російських військових.

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