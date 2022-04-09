Під Харковом знайшли братську могилу окупантів

Українські військові виявили масове поховання російських окупантів.

У Вільхівці Харківського району бійці 92 бригади знайшли яму з трупами російських військових.

Про це повідомило Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України.

"Міф про те, що руські своїх не залишають, остаточно зруйновано. При зачистці н. п. Вільхівка, що під Харковом, бійцями 92 ОМБр виявлено братську могилу окупантів", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українські бійці 30 березня знищили під Харковом дві батальйонні тактичні групи 138-ї мотострілецької бригади та зведену батальйонну тактичну групу 59-го танкового полку ЗС Росії. Були захоплені їхні штаби та документація, понад 60 окупантів здалися у полон.

Нагадаємо, всю Київську область, яка перебувала під тимчасовою російською окупацією, звільнили Збройні сили України. Коли українські війська, журналісти, медики увійшли до звільнених від окупантів міст, побачене приголомшило - окупанти влаштували геноцид на території України. Росіяни грабували будинки людей й влаштовували там безлад, палили оселі й автомобілі, морили голодом мирних громадян, катували їх, вбивали й ґвалтували. Лише у Бучі Київської області окупанти звірськи вбили щонайменше 300 цивільних людей.

Україна просить Міжнародний кримінальний суд приїхати на Київщину для збору доказів про злочини Росії: очільник МЗС Кулеба заявив про масові вбивства, тортури, мародерство та згвалтування, вчинені російською армією.

У Міноборони Росії відреагували на страшні вбивства мирних жителів під Києвом. У відомстві вважають, що "якісь злочини вчинили не російські солдати".

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