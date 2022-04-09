"Велика битва за Донбас" вже фактично почалася — МВС

Війська окупантів зосереджені по всьому Донбасі, в окремих населених пунктах тривають найзапекліші бої.

У МВС заявили, що "велика битва за Донбас" вже почалася, адже там протягом тривалого часу активно йдуть бої.

Про це сказав радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, повідомляє 24 канал.

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За його словами, переважно в Рубіжному та Попасній на Луганщині весь час точаться бої. Проте велика кількість техніки і живої сили РФ рухається по всьому Донбасу.

Денисенко каже, що на Донецькому напрямку і з Харківщини росіяни роблять спроби вийти в сторону Слов'янська та Краматорська. Також тривають запеклі бої за Маріуполь.

"Тобто ця велика битва де-факто вже почалася і триває. Тому ключове питання, коли битва почнеться – в мене даних немає, бо вона вже триває",

– наголосив Денисенко.

Нагадаємо, російські окупаційні війська продовжували штурмувати Рубіжне та Попасну. Також вони з артилерії та авіації обстрілювали інші населені пункти Луганської області.

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