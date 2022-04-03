ЗСУ збили ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34 на Харківщині (відео)

Під час радіоперехоплення командування просять втікати.
У неді над Харківщиною українські сили збили черговий російський винищувач-бомбардувальник Су-34.
Про це повідомляє командування Повітряних Сил Збройних сил України та опублікувало відео падіння ворожого літака.
"3 квітня 2022 року зенітні ракетні війська Повітряних Сил Збройних Сил України збили черговий винищувач-бомбардувальник Су-34 на Харківщині", - йдеться у повідомленні.
"Горить, горить, повністю горит, бл**ть. Втікаємо, втікаємо всі " – говорять окупанти під час перемовин. Їхню розмову чути під час радіоперехоплення.
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