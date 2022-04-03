У Маріуполі загинув литовський режисер Мантас Кведаравічюс

У 2015 році Мантас Кведаравічюс зняв фільм "Маріуполіс".

У Маріуполі внаслідок обстрілу загинув литовський кінорежисер Мантас Кведаравічюс у віці 45 років.

Про це повідомив Віталій Манський у Facebook.

"Наш друг, учасник Артдокфест, литовський документаліст Мантас Кведаравічюс, сьогодні був убитий в Маріуполі, з камерою в руках, на цій лайновій війні зла, проти всього світу", — зазначив 58-річний російський кінорежисер та сценарист, уродженець Львова, Віталій Манський у Facebook.

Убитий режисер відомий своєю картиною "Маріуполіс" про війну на Донбасі та життя Маріуполя в умовах кризи. Він став режисером, автором сценарію та продюсером стрічки.

Прем'єра фільму "Маріуполіс" відбулася на Берлінському кінофестивалі у 2016 році, його називали "людською історією на тлі історичних потрясінь".

Раніше стало відомо, що у Луганській області загинув український поет, письменник, вчений, громадський діяч Юрій Руф.

Читайте також: