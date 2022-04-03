В Мариуполе погиб литовский режиссер Мантас Кведаравичюс

В 2015 году Мантас Кведаравичюс снял фильм "Мариуполис".

В Мариуполе в результате обстрела погиб литовский кинорежиссер Мантас Кведаравичюс в возрасте 45 лет.

Об этом сообщил Виталий Манский в Facebook.

"Наш друг, участник Артдокфест, литовский документалист Мантас Кведаравичюс, сегодня был убит в Мариуполе, с камерой в руках, на этой дерьмовой войне зла, против всего мира", — отметил 58-летний российский кинорежиссер и сценарист, уроженец Львова, Виталий Манский в Facebook.

Убитый режиссер известен своей картиной "Мариуполис" о войне на Донбассе и жизни Мариуполя в условиях кризиса. Он стал режиссером, автором сценария и продюсером фильма.

Премьера фильма "Мариуполис" состоялась на Берлинском кинофестивале в 2016 году, его называли "человеческой историей на фоне исторических потрясений".

Ранее стало известно, что в Луганской области погиб украинский поэт, писатель, ученый, общественный деятель Юрий Руфь.

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