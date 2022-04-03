Украина прорабатывает несколько вариантов диверсификации импорта топлива – Кубраков

В целях перезапуска экономики и обеспечения проведения посевной кампании Мининфраструктуры в режиме 24/7 работает над созданием гибкой логистической системы, способной оперативно реагировать на изменения в условиях военного времени.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков после совещания под председательством Президента Владимира Зеленского.

Одной из главных задач правительства, по словам министра, является обеспечение сельскохозяйственного сектора горючим, удобрениями и всем необходимым, чтобы посевная кампания прошла как можно успешнее.

«На государственном уровне рассматриваются разные варианты диверсификации импорта горючего — и проводятся переговоры с крупнейшими мировыми поставщиками, подписываются соответствующие соглашения. Аграрный сектор будет иметь все необходимое в условиях военного времени», – отметил Кубраков.

Одновременно с нынешним обеспечением функционирования экономики, по его словам, уже разрабатываются модели на долгосрочную перспективу.

Это гарантия того, что страна будет развиваться. Поэтому уже сейчас в стране формируется гибкая логистическая система, быстро реагирующая на внешние угрозы, адаптирующаяся к ним. Это важно как в разрезе работы предприятий, так и в обеспечении оперативной эвакуации населения из опасных зон», — написал министр.

Относительно послевоенного восстановления украинских городов и создания инструментов для их защиты уже продолжаются переговоры с мировыми экспертами, сообщил министр.

Напомним, недавно Александр Кубраков сообщил о готовности ЕС начать процесс максимальной либерализации транзитных грузовых перевозок из Украины.

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