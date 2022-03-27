Часть, в которой служит Дмитрий Дикусар, попала под обстрелы русских оккупантов

К счастью, с хореографом все хорошо.

После полномасштабного вторжения России в Украину хореограф, участник "Танцев со звездами" Дмитрий Дикусар записался в ряды ВСУ.

На днях его часть попала под обстрелы и понесла много потерь. В прямом эфире общего марафона Дикусар рассказал о своей службе и о том, как попал под обстрел.

"Враг пытается нас сломать морально, нас испугать. Все, что он имеет, больше злобы с нашей стороны к нему и больше решимости всех парней. Не жалеть никого из них. Потому что они не люди для нас", — сказал Дмитрий.

instagram.com/dikusar_dmitriy

Сначала он был на учебе, и именно тогда, по словам Дикусара, произошел обстрел:

"Сейчас уже не совсем на учебе, но не могу говорить где я. Мы пережили этот авиаудар, потому что он был очень неожиданный. Это было буквально первые несколько дней, никто не был готов. Но все сработали очень слаженно, потому что знают куда пришли, чего пришли и зачем. Наш боевой дух очень высок и мы делаем все, что можем все, что в наших силах. Я хочу, чтобы все украинцы знали, что мы вместе, все перед Богом равны, все будем биться до последнего москаля", — сказал Дикусар. .

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