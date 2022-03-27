Израиль "твердо стоит на стороне народа Украины" — премьер-министр Бенет

Премьер-министр Израиля заверил, что страна сделает все возможное, чтобы закончить войну в Украине.

Премьер-министр Нафтали Бенет заявил, что Израиль «твердо стоит на стороне народа Украины» и сделает все возможное, чтобы завершить войну.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Иерусалиме, передает CNN.

"Что касается войны в Украине, Израиль твердо поддерживает народ Украины и намерен продолжать наши усилия, чтобы помочь уменьшить страдания и прекратить кровопролитие. Мы уже направили наши лучшие медицинские команды для создания современного полевого госпиталя в Украине на западной стороне. Мне сообщили, что они уже приняли более 500 пациентов", — сказал он.

Бенет также подчеркнул, что Израиль делает все возможное для прекращения войны в Украине и что страна продолжит сотрудничать с США для помощи Украине.

Напомним, во Львовской области заработал израильский полевой госпиталь.

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