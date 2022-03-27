На Прикарпатье открыли "гастрономический фронт" и готовят для фронта тонны домашних колбас и вареников

На Прикарпатье открыли "гастрономический фронт" и готовят для фронта тонны домашних колбас и вареников

Нашли способ, которые отправить на передовую разные супы.

Первое, второе и даже десерт – жители Прикарпатья готовят военным на передовую. Это тонны домашней колбасы, десятки тысяч килограммов вареников и тысячи вкусностей. Ингридиенты сносят – кто что может, а потом готовят по хорошо проверенным рецептам.

Об этом говорится в ТСН.

На школьной кухне в Калуше кипит работа. Женщины чистят картофель. «Мы перемещены лица и у каждого есть совесть – есть что-то делает. Наши дети нас защищают, а мы должны делать», — говорят они.

Здесь готовят борщ и разные супы. В вакуумной упаковке, чтобы парни на передовой просто залили смесь кипятком. Сохраняется такой полуфабрикат не менее месяца. «И это из одной порции будет две. Он очень густой, наваристый», — говорит соинициатор идеи Владислав Овчинников.

Идея вакуумной фасовки первых блюд принадлежит двум киевским рестораторам. Вывозя из-под обстрелов семьи, они прихватили из своего бара специальный аппарат – вакуумный упаковщик. И здесь, в тылу, начали готовить на передовую. Продукты – сотнями килограммов сносят калушаны. «Вчера нам удалось сделать 218 пакетов – это 654 порции – уже разведенного будет. Но увеличиваем», – говорит Владислав.

До войны господин Мираб имел ресторан грузинской кухни в Харькове. В настоящее время в Калуше фронтовое меню разнообразит супом харчо.

Тем временем в Коломне на кухне возятся работницы местных музеев. «2 года минимум она будет стоять. Даже в полевых условиях, потому что проходит сильную термическую обработку – при температуре 110», – рассказывают о своих блюдах волонтеры.

Фасоль с ребрами, домашние колбаски, тушеная капуста с мясом, вареники, зразы, голубцы. Каждый наш вареник мы вкладываем всю свою любовь, лучшую нашу энергетику. Мы надеемся, когда наши продукты будут есть военные, им это доставит удачу, силы», — говорят женщины.

Жители Прикарпатья готовят еду военным на передовую

Безумно устают, но иначе не могут. Удачного фронта без надежного тыла, говорят, не бывает. «Перерабатываем по 300 кг смальца, колбасы – эту тару надо перемыть. Есть девочки, которые не выдерживают, падают. Но мы не сдадимся. Мира нам не нужно – только победа», — говорят волонтеры.

"Витаминная бомба от Махно", "Боевой батончик" Бандеровский — в Ивано-Франковске из овсяных хлопьев, сухофруктов и меда волонтеры делают энергетические батончики.

Батончики отправляют в самые горячие точки Украины. А недавно их добавляют и к сухпайкам летчиков.

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