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На Прикарпатье открыли "гастрономический фронт" и готовят для фронта тонны домашних колбас и вареников

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На Прикарпатье открыли "гастрономический фронт" и готовят для фронта тонны домашних колбас и вареников

Нашли способ, которые отправить на передовую разные супы.

Первое, второе и даже десерт – жители Прикарпатья готовят военным на передовую. Это тонны домашней колбасы, десятки тысяч килограммов вареников и тысячи вкусностей. Ингридиенты сносят – кто что может, а потом готовят по хорошо проверенным рецептам.

Об этом говорится в ТСН.

На школьной кухне в Калуше кипит работа. Женщины чистят картофель. «Мы перемещены лица и у каждого есть совесть – есть что-то делает. Наши дети нас защищают, а мы должны делать», — говорят они.

Здесь готовят борщ и разные супы. В вакуумной упаковке, чтобы парни на передовой просто залили смесь кипятком. Сохраняется такой полуфабрикат не менее месяца. «И это из одной порции будет две. Он очень густой, наваристый», — говорит соинициатор идеи Владислав Овчинников.

Идея вакуумной фасовки первых блюд принадлежит двум киевским рестораторам. Вывозя из-под обстрелов семьи, они прихватили из своего бара специальный аппарат – вакуумный упаковщик. И здесь, в тылу, начали готовить на передовую. Продукты – сотнями килограммов сносят калушаны. «Вчера нам удалось сделать 218 пакетов – это 654 порции – уже разведенного будет. Но увеличиваем», – говорит Владислав.

До войны господин Мираб имел ресторан грузинской кухни в Харькове. В настоящее время в Калуше фронтовое меню разнообразит супом харчо.

Тем временем в Коломне на кухне возятся работницы местных музеев. «2 года минимум она будет стоять. Даже в полевых условиях, потому что проходит сильную термическую обработку – при температуре 110», – рассказывают о своих блюдах волонтеры.

Фасоль с ребрами, домашние колбаски, тушеная капуста с мясом, вареники, зразы, голубцы. Каждый наш вареник мы вкладываем всю свою любовь, лучшую нашу энергетику. Мы надеемся, когда наши продукты будут есть военные, им это доставит удачу, силы», — говорят женщины.

Жители Прикарпатья готовят еду военным на передовую

Жители Прикарпатья готовят еду военным на передовую

Безумно устают, но иначе не могут. Удачного фронта без надежного тыла, говорят, не бывает. «Перерабатываем по 300 кг смальца, колбасы – эту тару надо перемыть. Есть девочки, которые не выдерживают, падают. Но мы не сдадимся. Мира нам не нужно – только победа», — говорят волонтеры.

"Витаминная бомба от Махно", "Боевой батончик" Бандеровский — в Ивано-Франковске из овсяных хлопьев, сухофруктов и меда волонтеры делают энергетические батончики.

Батончики отправляют в самые горячие точки Украины. А недавно их добавляют и к сухпайкам летчиков.

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