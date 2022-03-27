На Прикарпатті відкрили "гастрономічний фронт" і готують для фронту тонни домашніх ковбас і вареників

На Прикарпатті відкрили "гастрономічний фронт" і готують для фронту тонни домашніх ковбас і вареників

Знайшли спосіб, які відправити на передову різні супи.

Перше, друге і навіть десерт - мешканці Прикарпаття готують військовим на передову. Це тонни домашньої ковбаси, десятки тисяч кілограмів вареників та тисячі смаколиків. Інгрідієнти зносять - хто що може, а потім готують за добре перевіреними рецептами.

Про це йдеться в ТСН.

На шкільній кухні у Калуші кипить робота. Жінки чистять картоплю. «Ми переміщені особи і в кожного є совість - маєм щось робить. Наші діти нас захищають, а ми маєм робити», - кажуть вони.

Тут готують борщ та різноманітні супи. У вакуумному пакуванні, аби хлопці на передовій просто залили суміш окропом. Зберігається такий напівфабрикат щонайменше місяць. «І це із однієї порції буде дві. Він дуже густий, наваристий», - каже співініціатор ідеї Владислав Овчінніков.

Ідея вакуумного фасування перших страв належить двом київським рестораторам. Вивозячи з-під обстрілів сім'ї, вони прихопили зі свого бару спеціальний апарат - вакуумний пакувальник. І тут, в тилу, почали готувати на передову. Продукти - сотнями кілограмів зносять калушани. «Вчора нам вдалося зробити 218 пакетів - це 654 порції - вже розведеного буде. Але збільшуємо», - каже Владислав.

До війни пан Міраб мав ресторан грузинської кухні у Харкові. Нині у Калуші фронтове меню урізноманітнює супом харчо.

Тим часом у Коломиї на кухні пораються працівниці місцевих музеїв. «2 роки мінімум вона стояти буде. Навіть у польових умовах, бо проходить сильну термічну обробку - при температурі 110», - розказують про свої страви волонтерки.

Квасоля з ребрами, домашні ковбаски, тушена капуста з м’ясом, вареники, зрази, голубці. «Кожен наш вареник ми вкладаємо всю свою любов, найкращу нашу енергетику. Ми сподіваємося, коли наші продукти будуть їсти військові, їм це принесе удачу, сили», - кажуть жінки.

Мешканці Прикарпаття готують їжу військовим на передову

Шалено втомлюються, але інакше не можуть. Успішного фронту без надійного тилу, кажуть, не буває. «Переробляємо по 300 кг смальцу, ковбаси - цю тару треба перемити. Є дівчата, які не витримують, падають. Але ми не здамося. Миру нам не треба - лише перемога», - кажуть волонтерки.

"Вітамінна бомба від Махна", "Бойовий батончик "Бандерівський" - в Івано-Франківську з вівсяних пластівців, сухофруктів та меду волонтерки роблять енергетичні батончики.

Батончики відправляють у найгарячіші точки України. А віднедавна їх додають і до сухпайків льотчиків.

Читайте також:

Низка країн можуть скористатися часом і згадати про свої території, в історію яких втрутилась Росія

Репарацію від Росії може отримати не лише держава, а й кожен постраждалий від війни українець

Український заступник комбата Сулім у Мережі прославився своїми гумористичними "перлами"