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На Прикарпатті відкрили "гастрономічний фронт" і готують для фронту тонни домашніх ковбас і вареників

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На Прикарпатті відкрили "гастрономічний фронт" і готують для фронту тонни домашніх ковбас і вареників

Знайшли спосіб, які відправити на передову різні супи.

Перше, друге і навіть десерт - мешканці Прикарпаття готують військовим на передову. Це тонни домашньої ковбаси, десятки тисяч кілограмів вареників та тисячі смаколиків. Інгрідієнти зносять - хто що може, а потім готують за добре перевіреними рецептами.

Про це йдеться в ТСН.

На шкільній кухні у Калуші кипить робота. Жінки чистять картоплю. «Ми переміщені особи і в кожного є совість - маєм щось робить. Наші діти нас захищають,  а ми маєм робити», - кажуть вони.

Тут готують борщ та різноманітні супи. У вакуумному пакуванні, аби хлопці на передовій просто залили суміш окропом. Зберігається такий напівфабрикат щонайменше місяць. «І це із однієї порції буде дві. Він дуже густий, наваристий», - каже співініціатор ідеї Владислав Овчінніков.

Ідея вакуумного фасування перших страв належить двом київським рестораторам. Вивозячи з-під обстрілів сім'ї, вони прихопили зі свого бару спеціальний апарат - вакуумний пакувальник. І тут, в тилу, почали готувати на передову. Продукти -  сотнями кілограмів зносять калушани. «Вчора нам вдалося зробити 218 пакетів - це 654 порції - вже розведеного буде. Але збільшуємо», - каже Владислав.

До війни пан Міраб мав ресторан грузинської кухні у Харкові. Нині  у Калуші фронтове меню урізноманітнює супом харчо.

Тим часом у Коломиї на кухні пораються працівниці місцевих музеїв. «2 роки мінімум вона стояти буде. Навіть у польових умовах, бо проходить сильну термічну обробку - при температурі 110», - розказують про свої страви волонтерки.

Квасоля з ребрами, домашні ковбаски, тушена капуста з м’ясом, вареники, зрази, голубці. «Кожен наш вареник ми вкладаємо всю свою любов, найкращу нашу енергетику. Ми сподіваємося, коли наші продукти будуть їсти військові, їм це принесе удачу,  сили», - кажуть жінки.

Мешканці Прикарпаття готують їжу військовим на передову

Мешканці Прикарпаття готують їжу військовим на передову

Шалено втомлюються, але інакше не можуть. Успішного фронту без надійного тилу, кажуть, не буває. «Переробляємо по 300 кг смальцу, ковбаси - цю тару треба перемити. Є дівчата, які не витримують, падають. Але ми не здамося. Миру нам не треба - лише перемога», - кажуть волонтерки.

"Вітамінна бомба від Махна", "Бойовий батончик "Бандерівський" - в Івано-Франківську з вівсяних пластівців, сухофруктів та меду волонтерки роблять енергетичні батончики.

Батончики відправляють у найгарячіші точки України. А віднедавна їх додають і до сухпайків льотчиків.

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