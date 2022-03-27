Потенційний суперник Ломаченка: "Василь робить велику справу"

Американський чемпіон підтримав українця.

Чемпіон світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі Шакур Стівенсон підтримав рішення Василя Ломаченка стати на захист України під час російського вторгнення.

Також американський боксер висловив сподівання, що у майбутньому зустрінеться з українцем у рингу.

"Мені здається, що рано чи пізно ми зведемо рахунки з Ломаченком. Все виглядає саме так. Ми обидва на контракті з Top Rank. Це великий бій, і ми практично стоїмо один у одного на шляху. Так що ми маємо зустрітися, цей поєдинок точно відбудеться.

Слід шанувати його рішення залишитись в Україні. Ломаченко – чудова людина за межами рингу. Він однозначно робить велику справу, я це поважаю", – сказав боксер у коментарі Fight Hub TV.

Нагадаємо, що будинок чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександра Усика у Ворзелі біля Києва захопили російські окупанти.

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