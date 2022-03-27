У будинку Усика під Києвом оселилися російські окупанти

У будинку Усика під Києвом оселилися російські окупанти

На території двору українського чемпіона загарбники розмістили військову техніку.

Будинок чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександра Усика у Ворзелі біля Києва захопили російські окупанти.

Про це на своїй сторінці в Instagram повідомила дружина українського боксера Катерина.

instagram.com/usykkate1/

"Суки, нехай поживуть, скоро їх знищимо. Поживіть у моєму домі! Недовго вам залишилося! Дон, дон, дон", - написала Катерина Усик на новину про те, що в їхньому будинку оселилися російські загарбники, а на території розмістили танки та БТРи.

Нагадаємо, що зараз Усик готується до реваншу з британським ексчемпіоном Ентоні Джошуа.

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