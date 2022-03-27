Мінкультури розширило санкційний список виконавців з РФ, які підтримали війну

Мінкультури розширило санкційний список виконавців з РФ, які підтримали війну

Санкційні списки будуть розширювати і надалі.

Міністерство культури та інформаційної політики підготувало новий список із 47 пропутінських діячів, які публічно заявили про підтримку війни проти Україні.

Проти них введуть санкції. Кабінет Міністрів України підтримав пропозицію МКІП. Далі – погодження за РНБО та Президентом.

Про це повідомляє пресслужба.

"Санкційні списки будемо розширювати і надалі. Покарані будуть всі без виключення посібники кривавого путінського режиму. Як кажуть у нас в Україні, «русская воєнная пєсня, пливі вслєд за русскім корабльом». Працюємо", - зазначив Олександр Ткаченко, Міністр культури та інформаційної політики.

Найбільш "відомі" прізвища зі санкційного списку:

Співаки та музиканти:

Микола Басков;

Дмитро Білан;

Поліна Гагаріна;

Олег Газманов;

Григорій Лепс.

Актори та режисери:

Дмитро Харатьян;

Яна Поплавська;

Дмитро Пєвцов;

Микита Михалков;

Володимир Машков;

Марат Башаров.

Нагадаємо, окупанти пошкодили 59 культових споруд у восьми областях України.

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