"Путін не може залишатися при владі": Блінкен пояснив слова Байдена

"Путін не може залишатися при владі": Блінкен пояснив слова Байдена

Блінкен зазначив, що висловлювання Байдена не було закликом повалити Путіна або будь-якими планами США щодо президента країни-окупанта.

Держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що слова президента США не так зрозуміли і про стратегію зміни режиму РФ не йшлося, передає ВВС.

Байден у своїй промові заявив, що президент Росії Володимир Путін не може залишатися при владі. Але за словами Блінкена, Сполучені Штати Америки не мають стратегії зміни режиму в Російській Федерації.

Слова президента Джо Байдена про те, що Володимир Путін "не може залишатися при владі", неправильно зрозуміли.

Блінкен зазначив, що висловлювання Байдена не було закликом повалити Путіна або будь-якими планами США щодо президента країни-окупанта.

"Я думаю, що президент, Білий дім минулої ночі сказали, що президент Путін не може бути уповноважений вести війну або брати участь в агресії проти України чи будь-кого іншого", – сказав Блінкен.

Держсекретар додав, що жодної стратегії з приводу зміни режиму в РФ США не мали.

"Як ви знаєте, і як ви неодноразово чули від нас, у нас немає стратегії зміни режиму ні в Росії, ні деінде. У цьому випадку, як і в будь-якому випадку, справа за народом країни, про яку йдеться, за російським народом", – заявив він.

Нагадаємо, президент США Джо Байден виступив після зустрічі із українськими представниками у Варшаві. Він заявив, що всі демократії світу зобов'язані підтримувати Україну у боротьбі з Росією і США не зупинять надання допомоги нашій країні.

"Україна ніколи не стане перемогою для Росії. бо вільні люди не хочуть жити у темряві. Ця людина (Путін) не може залишитися при владі", – так президент США завершив свою промову у Варшаві.

Читайте також: