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Окупанти обстріляли Красногорівку касетними боєприпасами

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Окупанти обстріляли Красногорівку касетними боєприпасами

Національна поліція України

Місцевих просять не підходити до боєприпасів.

Житловий сектор Красногорівка на Донеччині російські війська обстріляли касетними боєприпасами.

Про це повідомляє Telegram-каналі Нацполіції.

"Ворог здійснив удар з реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С" по житловому сектору міста Красногорівка. Російські війська застосували заборонені касетні боєприпаси. Якщо побачили касети, не підходьте – вони можуть здетонувати будь-якої миті", – йдеться в повідомленні.

Наразі поліція оточила небезпечний район посеред вулиць у приватному секторі. Вибухотехніки працюють над знешкодженням бойових кумулятивних елементів.

Нагадаємо, на Донецькому і Луганському напрямках угрупованням Об’єднаних сил відбито всі ворожі атаки та завдано суттєвих втрат російським загарбникам. 

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