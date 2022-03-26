Організатори благодійного концерту у Британії відмовили "Антитілам" у виступі

Таке рішення було прийняте через те, що захід має гуманітарний характер.

Гурт "Антитіла" мав зробити телеміст та заспівати разом зі співаком Едом Шираном на благодійному концерту у Великій Британії, під час якого планується зібрати кошти для гуманітарної допомоги.

Втім, організатори відмовили у виступі українському колективу. Своє рішення вони пояснили тим, що концерт має виключно гуманітарний характер, тому це не доречно було б, аби артисти співали зі зброєю у руках.

"Через те, що концерт носить виключно гуманітарний, не військовий характер, а ми носимо шоломи і тримаємо зброю в руках. Перш за все, ми музиканти. А шоломи і бронежилети тимчасові. Ми дякуємо за відповідь і приймаємо її", - сказав фронтмен гурту Тарас Тополя.

Разом з тим гурт подякував Великій Британії та компанії Disasters Emergency Cometee за те, що організовує гуманітарну допомогу для українців.

"Також ми хочемо подякувати Disasters Emergency Cometee за те, що організовує гуманітарну допомогу для українців. Велика Британія чинить опозицію і потужно допомагає Україні протистояти головному світовому злочинцю", - сказав Тополя.

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