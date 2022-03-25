Ед Ширан погодився зробити телеміст з гуртом "Антитіла" на підтримку України

Артисти виступатимуть разом на благодійному концерті у Великій Британії.

Популярний британський співак Ед Ширан погодився зробити телеміст Київ-Бірмінгем з гуртом "Антитіла".

Загалом, музиканти разом заспівають на благодійному концерті у Великій Британії на підтримку України.

"Я просто хочу сказати всім українцям. Я люблю вас. Я підтримую вас. І я так пишаюся тим, що буду брати участь у цій благодійній події наступного тижня! З нетерпінням чекаю на те, щоб послухати вашу музику, хлопці. Надсилаю вам усю свою любов", - сказав у своєму Instagram Ширан.

Ед Ширан / instagram/teddysphotos

Нагадаємо, незабаром у Великій Британії мине благодійний концерт на підтримку України. У заході візьмуть участь чимало знаменитостей. Зокрема, на концерті виступить й Ед Ширан.

Учасники гурту "Антитіла" записали відеозвернення до виконавця та запропонували зробити телеміст Київ-Бірмінгем і заспівати разом.

Читайте також: