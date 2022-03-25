"Про підсумки саміту НАТО": Зеленський порозмовляв з Ердоганом

"Про підсумки саміту НАТО": Зеленський порозмовляв з Ердоганом

Президенти поділились оцінками поточних дипломатичних зусиль.

Президент України Володимир Зеленський 25 березня провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Обговорили теми, пов’язані з війною в Україні.

Про це написав український лідер у Мережі.

"Поговорив з Реджепом Таїпом Ердоганом про підсумки саміту НАТО. Поділились оцінками поточних дипломатичних зусиль. Обговорили загрозу продовольчої кризи та шляхи запобігання їй. Вдячний Туреччині за підтримку, яку вона надає", – йдеться у повідомленні.

Поговорив з @RTErdogan про підсумки саміту НАТО. Поділились оцінками поточних дипломатичних зусиль. Обговорили загрозу продовольчої кризи та шляхи запобігання їй. Вдячний Туреччині за підтримку, яку вона надає. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 25, 2022

Нагадаємо, 25 березня Ердоган заявив, буцімто Україна і Росії просунулися в переговорному процесі, тож сторони близькі до консенсусу щодо чотирьох з шести пунктів переговорів.

Проте голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що наразі жодного консенсусу з РФ щодо згаданих президентом Туреччини чотирьох пунктів переговорів немає.