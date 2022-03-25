Сили оборони відбивають наступ противника біля Києва - Генштаб

Окупанти намагаються проводити наступальні операції.

Російські окупанти продовжують перегруповуватись та нарощувати ударні угрупування, щоб відновити наступальні дії.

Про це 25 березня йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

"На окремих напрямках противник намагається вести штурмові дії, не полишає спроб нанесення вогневого ураження окремим підрозділам Збройних Сил України. Успіху не має. Ворог здійснює заходи щодо відновлення боєздатності, поповнення боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів з метою забезпечення готовності наступальних дій. Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію у визначених районах, проводить стабілізаційну операцію, виконує завдання територіальної оборони", - йдеться у повідомленні.

Сили оборони, що беруть участь в здійсненні заходів оборони міста Києва продовжують відбиття наступу противника, нанесення йому вогневого ураження та утримують визначені рубежі.

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