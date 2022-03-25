Вінницька область — під ракетним обстрілом Росії

Наразі в області триває повітряна тривога

Вінницька область перебуває під ракетним обстрілом російських загарбників. Місцева влада закликає жителів області не нехтувати сигналом повітряної тривоги і йти в укриття.

Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов у відеозверненні.

"Ми перебуваємо під ворлжим ракетним обстрілом. Сьогодні закликаю всіх, якщо ви почули сигнал повітряної тривоги, спускайтеся в укриття та бомбосховище", - сказав посадовець.

Нагадаємо, за джерелами в Міноборони США, в армії РФ закінчуються крилаті ракети повітряного базування і окупанти намагаються зберегти цей запас. У відомстві уточнили, що відмова у системі наведення російських високоточних боєприпасів коливається в діапазоні від 20% до 60% залежно від типу зброї та завдання.