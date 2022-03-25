Винницкая область — под ракетным обстрелом России

В настоящее время в области продолжается воздушная тревога

Винницкая область находится под ракетным обстрелом российских захватчиков. Местные власти призывают жителей области не пренебрегать сигналом воздушной тревоги и уходить в укрытие.

Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов в видеообращении.

"Мы находимся под ворлжим ракетным обстрелом. Сегодня призываю всех, если вы услышали сигнал воздушной тревоги, спускайтесь в укрытие и бомбоубежище", — сказал чиновник.

Напомним, по источникам в Минобороны США, в армии РФ заканчиваются крылатые ракеты воздушного базирования и кафиры пытаются сохранить этот запас. В ведомстве уточнили, что отказ в системе наведения российских высокоточных боеприпасов колеблется в диапазоне от 20 до 60% в зависимости от типа оружия и задачи.