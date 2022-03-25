Spotify остаточно йде з російського ринку

Раніше користувачам з РФ можна було користуватися безкоштовною версією застосунку.

Музичний стримінговий сервіс Spotify від квітня припинить надавати послуги у Росії.

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Про це повідомили представники компанії виданню Expressen.

Таке рішення у компанії ухвалили через те, що в РФ ввели нові закони, які накладають обмеження на поширення інформації всередині країни.

"На жаль, нещодавно прийняте законодавство накладає додаткові обмеження на доступ до інформації, усуває свободу вираження поглядів та криміналізує деякі види новин. Це загрожує безпеці наших співробітників і, можливо, наших слухачів. Ми прийняли непросте рішення повністю зупинити свою діяльність в Росії", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше користувачі з РФ могли користуватися безкоштовною версією Spotify. Таким чином сервіс намагався дати доступ росіянам до незалежних джерел інформації.

"Spotify вважав важливим намагатися зберегти наш сервіс доступним у Росії, щоб забезпечити надійні та незалежні новини та джерела інформації в регіоні", — зазначили представники сервісу.

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