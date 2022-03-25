Всесвітньо відома мережа готелів Hyatt припинила співпрацю з Росією

Hyatt іде з російського ринку.

Всесвітньо відома американська компанія, що управляє мережами готелів вищого класу Hyatt Hotels Corporation, припиняє будь-які нові інвестиції в Росії, а також співпрацю з готелем в Москві Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park.

Про це йдеться в заяві Hyatt.

"Відповідно до застосованих санкцій і урядових директив, зв'язок, контракти і відносини Hyatt з Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park припиняються з 23:59 за місцевим часом 25 березня 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Гостям з питаннями проживання від 26 березня 2022 року порекомендували звертатися безпосередньо до готелю.

Зазначимо, американська компанія Hyatt під своїм управлінням має понад 1100 готелів в 69 країнах.

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