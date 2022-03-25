Spotify окончательно уходит с российского рынка

Раньше пользователям из РФ можно было пользоваться бесплатной версией приложения.

Музыкальный стриминговый сервис Spotify с апреля перестанет оказывать услуги в России.

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Об этом сообщили представители компании изданию Expressen.

Такое решение в компании приняли из-за того, что в РФ ввели новые законы, которые накладывают ограничения на распространение информации внутри страны.

"К сожалению, недавно принятое законодательство налагает дополнительные ограничения на доступ к информации, устраняет свободу выражения мнений и криминализирует некоторые виды новостей. Это грозит безопасности наших сотрудников и, возможно, наших слушателей. Мы приняли непростое решение полностью остановить свою деятельность в России", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее пользователи из РФ могли воспользоваться бесплатной версией Spotify. Таким образом, сервис пытался дать доступ россиянам к независимым источникам информации.

"Spotify счел важным пытаться сохранить наш сервис доступным в России, чтобы обеспечить надежные и независимые новости и источники информации в регионе", — отметили представители сервиса.

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