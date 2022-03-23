Nestle виводить бренди KitKat та Nesquik із Росії

Компанію критикують через те, що вона продовжує працювати в РФ, тому Nestle вирішила припинити у росії діяльність декількох брендів, як-от KitKat та Nesquik.

Nestlé призупиняє роботу брендів KitKat и Nesquik в Росії через війну в Україні, повідомили на сайті компанії.

"Поки в Україні триває війна, наша діяльність у Росії буде зосереджена на наданні продуктів першої необхідності, таких як дитяче харчування та медичне/лікарняне харчування, а не на одержанні прибутку. Такий підхід відповідає нашій цілі та цінностям. Він підтримує принцип забезпечення основного права на харчування", - йдеться у повідомленні.

При цьому в компанії заявили, що не розраховують у майбутньому отримувати прибуток у Росії чи сплачувати будь-які податки. У Nestle додали, що будь-який прибуток буде передано організаціям з надання гуманітарної допомоги.

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