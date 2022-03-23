З Росії втік спецпредставник Путіна з питань розвитку Анатолій Чубайс - Bloomberg

ЗМІ стверджує, що Чубайс покинув РФ через позицію щодо війни з Україною.
З Росії втік спецпредставник Путіна з питань стійкого розвитку Анатолій Чубайс.
Про це повідомило видання Bloomberg з посиланням на дані двох джерел.
"66-річний Чубайс є одним із небагатьох економічних реформаторів 1990-х років, які залишилися в уряді Путіна і підтримували тісні зв’язки із західними чиновниками", - йдеться у повідомленні.
За даними Bloomberg, чиновник втік з Росії через свою позицію щодо війни проти України. Російські засоби масової пропаганди повідомляють, що Анатолій Чубайс може перебувати в Стамбулі.
Нагадаємо, переговори між Україною та Росію тривають, проте це складна робота, оскільки українська влада має чіткі позиції та не готова до компромісів з агресором.
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