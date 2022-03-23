Из России сбежал спецпредставитель Путина по вопросам развития Анатолий Чубайс – Bloomberg

СМИ утверждает, что Чубайс покинул РФ из-за позиции относительно войны с Украиной.

Из России сбежал спецпредставитель Путина по устойчивому развитию Анатолий Чубайс.

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Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на данные двух источников.

"66-летний Чубайс является одним из немногих экономических реформаторов 1990-х годов, которые остались в правительстве Путина и поддерживали тесные связи с западными чиновниками", — говорится в сообщении.

По данным Bloomberg, чиновник бежал из России из-за своей позиции по войне против Украины. Российские средства массовой пропаганды сообщают, что Анатолий Чубайс может находиться в Стамбуле.

Напомним, переговоры между Украиной и Россией продолжаются, однако это сложная работа, поскольку украинские власти имеют четкие позиции и не готовы к компромиссам с агрессором.

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