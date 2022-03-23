Легенда "Реала" Рамос взяв участь у благодійній акції на підтримку України

Легенда "Реала" Рамос взяв участь у благодійній акції на підтримку України

Іспанець допомагає збирати кошти для українців, які постраждали від російської агресії.

Колишній капітан мадридського "Реала", а нині захисник французького ПСЖ Серхіо Рамос допомагає українському народу, який воює з російськими окупантами.

35-річний іспанський футболіст долучився до благодійній акції польського дизайнера, спрямованої на збір коштів для українців, які найбільше постраждали від вторгнення країни-агресорки.

У себе в Instagram легендарний гравець пропонує придбати худі із зображенням на передній частині голубів, які символізують мир.

фото - instagram.com/sergioramos

На спині товару розташований напис "всі ми - українці".

фото - instagram.com/sergioramos

Вартість худі становить 100 євро. Усі виручені кошти будуть направлені до Фонду Братів Кличків, який займається займається гуманітарною допомогою для тих українців, які найбільше постраждали від нападу окупантів.

Раніше повідомлялося, що футболістка збірної України організувала збір гуманітарної допомоги для співвітчизників.

Читайте також:

"Динамо" Тбілісі надіслало гуманітарну допомогу до України

Зозуля та Безус віддали свої ігрові футболки на аукціон, щоб зібрати кошти на потреби ЗСУ

Зірковий футболіст записав звернення до юного українського гравця, якого окупанти поранили в Маріуполі