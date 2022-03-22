"Динамо" Тбілісі надіслало гуманітарну допомогу до України

Вантаж буде доправлений на "Арену Львів".

"Динамо" Тбілісі відправило гуманітарний вантаж до України для допомоги постраждалим від вторгнення Росії до України.

Про це повідомляє пресслужба грузинського клубу.

Гуманітарний вантаж буде доставлено до центру надання допомоги вимушеним переселенцям, організованому донецьким "Шахтарем" на території "Арени Львів". Допомога включає понад 200 комплектів предметів домашнього побуту.

Нагадаємо, що колишній воротар донецького "Шахтаря", а нині головний тренер рівненського "Вереса" Юрій Вірт вирішив допомогти українським військовим, які героїчно воюють з російськими окупантами.

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