Євроліга оголосила про дискваліфікацію всіх клубів країни-агресорки

Євроліга оголосила про дискваліфікацію всіх клубів країни-агресорки

Результати російських клубів анульовані.

Виконавча рада ECA прийняла рішення про виключення російських клубів з Євроліги та Єврокубку.

Про це повідомляється на офіційному сайті Євроліги.

Організація ухвалила таке рішення через вторгнення Російської Федерації до України.

Скасувується участь команд Російської Федерації як у Євролізі (ЦСКА, УНІКС, Зеніт), так і в Єврокубку (Локомотив-Кубань) на сезон 2021-22, через ситуацію в Україні.

Також після засідання виконавчої ради акціонерів ECA, яке відбулося 28 лютого 2022 року, було оголошено, що усі результати матчів регулярного сезону проти російських команд буде вилучено з будь-якого розрахунку рейтингів Євроліги та Єврокубку.

Раніше Міжнародна федерація спортивного скелелазіння ухвалила рішення про відсторонення російських і білоруських спортсменів від усіх змагань через розв'язану РФ війну в Україні.

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