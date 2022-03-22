Евролига объявила о дисквалификации всех клубов страны-агрессора

Евролига объявила о дисквалификации всех клубов страны-агрессора

Результаты российских клубов аннулированы.

Исполнительный совет ECA принял решение об исключении российских клубов из Евролиги и Еврокубка.

Об этом сообщается на официальном сайте Евролиги.

Организация приняла такое решение из-за вторжения Российской Федерации в Украину.

Отменяется участие команд Российской Федерации как в Евролиге (ЦСКА, УНИКС, Зенит), так и в Еврокубке (Локомотив-Кубань) на сезон 2021-22, из-за ситуации в Украине.

Также после заседания исполнительного совета акционеров ECA, состоявшегося 28 февраля 2022 года, было объявлено, что все результаты матчей регулярного сезона против российских команд будут исключены из любого расчета рейтингов Евролиги и Еврокубка.

Ранее Международная федерация спортивного скалолазания приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от всех соревнований из-за развязанной РФ войны в Украине.

Читайте также:

Российские кафиры убили основателя украинского фан-клуба "Манчестер Юнайтед"

"Путин – символ террористической агрессии": украинский каратист Горуна – о войне с российскими оккупантами

Ярмоленко – о войне российских захватчиков против украинского народа: Это чистый геноцид