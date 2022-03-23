"НАТО не стане стороною війни в Україні": канцлер Шольц

За його словами, громадян Німеччини турбує питання війни.

Північно-атлантичний альянс не стане учасником війни в Україні, яку 24 лютого розпочала Російська Федерація.

Про це у своєму Twitter 22 березня заявив німецький канцлер Олаф Шольц.

"Щодня мені стурбовано пишуть громадяни та громадянки: чи не буде тут у нас війни? На це питання може бути лише одна відповідь: за 80 років ми уникнули немислимого, так і має залишатися! НАТО не стане стороною війни в Україні", - наголосив Шольц.

До слова, разом з тим канцлер наголосив, що український президент Володимир Зеленський може розраховувати на допомогу Німеччини. Зокрема, він зауважив антиросійські санкції.

Як повідомлялося, Європейський Союз вперше в своїй історії через напад Росії на Україну схвалив оборонну стратегію. ЄС 21 березня схвалив "Стратегічний компас".

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