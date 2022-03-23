"Наступ Путіна загальмувався": Шольц заявив про проблеми Росії у війні

Канцлер переконаний: Путін повинен зупинити бойові дії
У країни-агресорки Росії виникли проблеми із наступом в Україні, який розпочався 24 лютого.
Про це під час виступу у Бундестазі сказав канцлер Німеччини Олаф Шольц.
"Наступ Путіна загальмувався, незважаючи на всю шкоду, який він приносить день за днем", - сказав Шольц.
За словами німецького канцлера, президент країни-окупантки Володимир Путін "повинен почути правду", зупинити бойові дії та знайти дипломатичне вирішення конфлікту.
Шольц наголосив, що війна, яка розпочалася 24 лютого, знищує не лише Україну, а й "майбутнє Росії".
"Ми постійно посилюємо санкції, але ці заходи повинні бути по європейських державах не сильнішими, ніж по російському керівництву", – додав він.
Як повідомлялося, Штольц заявив, що українці можуть розраховувати на Німеччину. Зокрема, Берлін запровадив санкції проти Росії, яка 24 лютого розпочала війну проти України. Ці обмеження працюють.