Лукашенко мав ввести війська до України 21 березня: що змінилося

Рішення про наступ загалом залежать не від Лукашенка, а від Путіна.

Невизнаний президент Лукашенко мав ввести війська до України 21 березня. Все було готове за трьома напрямками. Проте щось змінилося.

Про це в інтерв'ю “Обозревателю” повідомила білоруська блогерка та опозиціонерка Тетяна Мартінова.

“Він повинен був ввести їх 21 березня зранку, мав бути наступ. Все було готове за трьома напрямками. Стояли колони. Я про це всіх попередила, щоб люди розуміли, як поводитися. Але о 2-й годині ночі щось змінилося і колони почали різко розсмоктуватися. Напередодні був саботаж низки полковників, які виступали проти наступу, бо нічого не готове. Можливо, хтось щось доніс”, — розповіла Мартинова.

Вона також додала, що рішення про наступ загалом залежать не від Лукашенка, це вирішує Генштаб та Міністерство оборони, яке підпорядковується Путіну.

“Але ми повинні розуміти, що він поки що сидить на своєму місці і певним чином у разі якогось потрапляння до нього інформації може вплинути на ситуацію”, — підкреслила Тетяна Мартинова.

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