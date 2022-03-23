Робиться все, щоб Чернігів не перетворився на другий Маріуполь — Офіс Президента

Робиться все, щоб Чернігів не перетворився на другий Маріуполь — Офіс Президента

За останні тижні влада в України робить все, щоб точно не дати Чернігову перетворитись на другий Маріуполь.

Про це розповів у інтерв'ю українським телеканалам заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

«Дійсно електрики немає та води немає. Але за останні тижні зусиллями і Укрзалізниці, і автомобільним транспортом було направлено дуже багато гуманітарної допомоги до самого міста Чернігова та Чернігівської області, щоб у людей було просто що їсти та пити», — зазначив Тимошенко.

Міський голова Чернігова та Чернігівська ОВА, за його словами, працюють у тандемі і роблять все, чим у змозі допомогти містянам.

«Ми намагаємося останні дні проговорити та зробити коридор з Чернігова. Але, на жаль, окупанти обстрілюють з артилерії усі проїзди, які є, з міста Чернігова до Києва. Як ви пам'ятаєте, ще тиждень тому ми могли і вивозили. Зараз централізованого виходу немає. Тільки волонтери і самотужки люди можуть по неузгоджених коридорах виїжджати з Чернігова», — розповів Тимошенко.

Водночас, як запевнив він, робиться все для того, щоби в Чернігові були їжа, теплий одяг, вода і все інше.

Кирило Тимошенко також попросив не розганяти фейки у соцмережах людей, які не перебувають у місті.

«Велике прохання – не розганяти фейки. Ми робимо все, щоб там була вода, їжа. І робимо все, щоб люди, які бажають виїхати з Чернігова, могли це зробити. І ще раз хочу висловити дійсно величезну подяку керівництву області і керівництву міста», — сказав Тимошенко.

У відповідь на запитання, чому після досягнення певних домовленостей росіяни чинять обстріли, Тимошенко зазначив, що це відбувається, тому що окупанти не виконують домовленості.