Лукашенко должен был ввести войска в Украину 21 марта: что изменилось

Решения о наступлении в целом зависят не от Лукашенко, а от Путина.

Непризнанный президент Лукашенко должен был ввести войска в Украину 21 марта. Все было готово по трем направлениям. Однако что-то изменилось.

Об этом в интервью "Обозревателю" сообщила белорусская блогер и оппозиционер Татьяна Мартынова.

"Он должен был ввести их утром 21 марта, должно было быть наступление. Все было готово по трем направлениям. Стояли колонны. Я об этом всех предупредила, чтобы люди понимали, как себя вести. Но в 2 часа ночи что-то изменилось и колонны начали резко рассасываться. Накануне был саботаж ряда полковников, выступавших против наступления, потому что ничего не готово. Возможно, кто-то донес", — рассказала Мартынова.

Она также добавила, что решение о наступлении в целом зависит не от Лукашенко, это решает генштаб и министерство обороны, которое подчиняется Путину.

"Но мы должны понимать, что он пока сидит на своем месте и определенным образом, в случае какого-либо попадания в него информации, может повлиять на ситуацию", — подчеркнула Татьяна Мартынова.

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