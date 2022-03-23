Россия не смогла победить Воздушные силы Украины — New York Times

Успехи украинских летчиков помогли защитить силы на земле и предотвратить более активные бомбардировки россиянами украинских городов.

Одним из самых больших сюрпризов в войне России против Украины стало то, что она не смогла победить Украину в воздухе.

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Об этом сообщает New York Times.

Военные обозреватели предполагали, что Россия быстро уничтожит или парализует противовоздушную оборону и военную авиацию Украины, но этого не произошло, и более того, украинские летчики помогли защитить силы обороны на земле и предотвратить более активные бомбардировки оккупантами украинских городов.

По данным Генштаба ВСУ, силам обороны Украины удалось уничтожить более 100 самолетов РФ.

Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат говорит, что украинские летчики эффективны потому, что работают на своей земле. В то же время противник влетает в зону действия украинской системы противовоздушной обороны.

Украинские летчики очень продуктивны, говорит Дэйв Дептула – генерал-лейтенант армии США в отставке. Их мастерство, по его мнению, является решающим в условиях, когда Россия имеет преимущество в количестве самолетов.

Кроме этого, он акцентирует внимание на том, что украинские летчики по максимуму вытесняют из самолетов, которые грешат техническими неисправностями.

NYT также рассказывает историю украинского летчика Андрея, руководящего истребителем Су-27. По его словам, он никогда не мог предположить, что будет участвовать в настоящей войне. Летчик говорит, что у России более современные самолеты Су-30, Су-34 и Су-35. Андрей сбил не один такой – но сколько конкретно, рассказать не может.

Украинский летчик признается, что очень радуется каждому сбитому самолету оккупантов, ведь это значит, что он больше не будет бомбить города и села его Родины.

Напомним, украинский военнослужащий рассказал, как в Харькове задерживали российского летчика сбитого самолета Максима Криштопа. В тот день, когда он был сбит, российский пилот успел сбросить восемь бомб на Харьков, и делал это сознательно.