Росія не змогла перемогти Повітряні сили України - New York Times

Успіхи українських льотчиків допомогли захистити сили на землі та запобігти активнішим бомбардуванням росіянами українських міст.

Одним із найбільших сюрпризів у війні Росії проти України стало те, що вона не змогла перемогти Україну у повітрі.

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Про це повідомляє New York Times.

Військові оглядачі припускали, що Росія швидко знищить або паралізує протиповітряну оборону та військову авіацію України, але цього не сталося, і більш того, українські льотчики допомогли захистити сили оборони на землі та запобігти активнішим бомбардуванням окупантами українських міст.

За даними Генштабу ЗСУ, силам оборони України вдалося знищити понад 100 літаків РФ.

Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат каже, що українські льотчики ефективні тому, що працюють на своїй землі. Натомість противник влітає в зону дії української системи протиповітряної оборони.

Українські льотчики дуже продуктивні, говорить Дейв Дептула - генерал-лейтенант армії США у відставці. Їхня майстерність, на його думку, є вирішальною в умовах, коли Росія має перевагу в кількості літаків.

Крім цього він акцентує увагу на тому, що українські льотчики по максимуму витискають з літаків, які грішать технічними несправностями.

NYT також розповідає історію українського льотчика Андрія, який керує винищувачем Су-27. За його словами, він ніколи не міг передбачити, що братиме участь у справжній війні. Льотчик говорить, що Росія має більш сучасні літаки Су-30, Су-34 і Су-35. Андрій збив не один такий - але скільки конкретно, розповісти не може.

Український льотчик зізнається, що дуже радіє кожному збитому літаку окупантів, адже це значить, що він більше не бомбитиме міста і села його Батьківщини.

Нагадаємо, що український військовослужбовець розповів, як у Харкові затримували російського льотчика збитого літака Максима Криштопа. Того дня, коли він був збитий, російський пілот встиг скинути вісім бомб на Харків, і робив він це свідомо.