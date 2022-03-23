Польща хоче вислати російських дипломатів за шпигунство 

ЗМІ повідомляють, що у списку - понад 40 осіб.

Польська влада вирішила вислати з країни понад 40 російських дипломатів за шпигунство.

Про це пише польське видання Рap.pl з посиланням на джерело в уряді.

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Видання також посилається на речника міністра-координатора спецслужб Станіслава Жарина. Він повідомив, що Агентство внутрішньої безпеки підготувало список із 45 осіб з дипломатичних кіл, які працюють на російські спецслужби.

Сьогодні з цього приводу в міністерство закордонних справ терміново викликали посла Російської Федерації в Польщі Сергія Андреєва.

У списку російських дипломатів, які, на думку польської влади, вели у Польщі діяльність, що не відповідає Віденській конвенції про дипломатичні відносини, має бути 45 імен, пише видання.

Серед них — співробітники посольства Росії у Варшаві, а також їхні подружжя, які під прикриттям мали збирати конфіденційну інформацію та вербувати громадян Польщі для співпраці на благо Російської Федерації.

Раніше стало відомо, що на тлі інформації про ймовірне вторгнення білоруських військ до України Комітет держбезпеки Білорусі заявив, нібито під прикриттям посольства України в державі працювали розвідники.