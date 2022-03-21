СБУ затримала шпигуна окупантів на Волині

Чоловік знімав військову техніку та передавав дані іноземним спецслужбам.

У Волинській області контррозвідка СБУ затримала громадянина Білорусі, який шпигував на іноземні спецслужби.

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Про це повідомляє управління СБУ у волинській області.

Чоловік збирав для ворога інформацію про розміщення та пересування техніки ЗСУ та стан мобілізації у регіоні.

Шпигун мешкав у Волинській області та навіть одружився з місцевою жителькою. Час від часу він їздив до Білорусі в особистих справах Під час однієї з таких поїздок білоруса завербували іноземні спецслужби. Йому поставили завдання шпигувати за розміщенням та пересуванням військової техніки ЗСУ.

"Злякавшись наслідків своїх дій, шпигун планував втекти до Білорусі. Однак його вчасно затримали співробітники спецслужби. Під час обшуку у нього знайшли фото військової техніки ЗСУ, а також відомчі документи однієї з місцевих рад Волині. Слідчі СБУ повідомили громадянину Республіки Білорусь про підозру у вчиненні ним злочину, передбаченого ч.1 ст. 114 (шпигунство) Кримінального кодексу України. Він перебуває під вартою", - повідомили в СБУ.

Нагадаємо, що Служба безпеки України записала телефонну розмову одного з "кадирівців" зі своєю дружиною. Той розповів, що перебуває не на передовій, але зупиняє тих, хто звідти втікає.