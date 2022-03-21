СБУ задержала шпиона оккупантов на Волыни

Мужчина снимал военную технику и передавал данные иностранным спецслужбам.

В Волынской области контрразведка СБУ задержала гражданина Беларуси, который шпионил на иностранные спецслужбы.

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Об этом сообщает управление СБУ в Волынской области.

Мужчина собирал для врага информацию о размещении и передвижении техники ВСУ и состоянии мобилизации в регионе.

Шпион жил в Волынской области и даже женился на местной жительнице. Время от времени он ездил в Беларусь по личным делам. Во время одной из таких поездок белоруса завербовали иностранные спецслужбы. Ему поставили задачу шпионить за размещением и передвижением военной техники ВСУ.

"Испугавшись последствий своих действий, шпион планировал сбежать в Беларусь. Однако его вовремя задержали сотрудники спецслужбы. Во время обыска у него нашли фото военной техники ВСУ, а также ведомственные документы одного из местных советов Волыни. Следователи СБУ сообщили гражданину Республики Беларусь о подозрении в совершении ним преступления, предусмотренного ч.1 ст.114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины. Он находится под стражей", — сообщили в СБУ.

Напомним, что Служба безопасности Украины записала телефонный разговор одного из "кадыровцев" со своей женой. Тот рассказал, что находится не на передовой, но останавливает тех, кто убегает.